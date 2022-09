Tour du Léman : une aventure hors norme pour cinq Chalonnais

Ensemble, ils vont vivre une expérience hors du commun. Cinq Chalonnais participent en ce moment à la plus longue épreuve d'aviron au monde sans escale en bassin fermé, Une course mythique de 160km autour du lac Léman. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Tour du Léman est une compétition internationale d'endurance à l'aviron organisé chaque année fin septembre par la Section de l'Aviron de la Société Nautique de Genève dont le départ fut donné samedi matin à 8 heures de la jetée Nord du Port Noir.

Le premier Tour s'est déroulé en 1972, année du centenaire du club organisateur, ce qui en fait l'une des plus anciennes compétitions de longues distances. Voué à l’origine à n’être qu'unique, le Tour est rapidement devenu, grâce notamment à la fidélité des participants provenant principalement d'Allemagne, de France, de la Suisse et d'Italie mais également de Grande-Bretagne, de Belgique, des Pays-Bas, de Hongrie, de Russie et même des États-Unis, à l'engouement suscité, à la beauté du paysage ainsi qu'à l'enthousiasme des nombreux bénévoles concourant à son organisation, un rendez-vous international annuel, que d'aucuns n'ont pas hésité à qualifier de «Reine des régates», prisé par les amateurs de longues distances ; certains y ont participé à plus de dix reprises, d'autres à plus de quinze, un concurrent y a même pris part plus de vingt fois.

Le Tour du Léman à la rame consiste à rallier, sans escale ni aide extérieure, Genève en partant de cette ville, après avoir effectué le Tour du Léman dans le sens des aiguilles d'une montre et passé par tous les postes de contrôle. Il est régi par le règlement téléchargeable qui vise à en assurer la régularité sportive.

Cette compétition de renommée internationale constitue avec son parcours d'une distance de 160 km, la plus longue épreuve d’aviron au monde sans escale en bassin fermé, n'a-t-elle d’ailleurs pas été qualifiée, par certains connaisseurs, de «Championat du monde secret» des épreuves de longues distances.

La durée de l'épreuve varie entre 12 et 17 heures, selon les conditions atmosphériques, l'armement du bateau et le niveau des équipiers.

Le Tour constitue un véritable défi humain, car au-delà de la performance physique, toute équipe doit démontrer une solidarité et résistance lui permettant d’atteindre ses objectifs.

Cette épreuve est ouverte uniquement aux bateaux d’aviron aptes à affronter les conditions atmosphériques du Léman (vent, vagues, etc.), prévus pour quatre rameurs et un barreur, armés soit en couple soit en pointe. En général, les concurrents embarquent dans des yolettes. Durant le Tour, les cinq équipiers peuvent alternativement ramer et barrer.

Cette année, cinq membres du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône figurent parmi les 28 bateaux engagés sous le nom de Chalon Master (équipage N°17), à savoir Raphaël Dorme, Alexandre Morainville, Antoine Pechberty, Sébastien Perret et François Planty.

Vous pouvez les suivre en cliqant ici.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati