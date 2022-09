L’Entreprise EUDO David implantée à Dracy le Fort et à Beaune recrute !

Profil :

Vous avez envie de travailler et vous justifiez d’une expérience en lien avec le secteur du bâtiment…

Nous avons 3 postes à vous proposer !



Technico-commercial (H/F)

Missions :

Accueil des clients en magasin et au téléphone

Découverte des projets des clients avec prise de rendez-vous de Visite Technique

Réalisation des visites techniques

Réalisation de devis détaillé avec feuille de calcul et respect des normes

Suivi relation prospect (relance, suivi des dossiers…)

Vos qualités relationnelles et organisationnelles seront des atouts majeurs



Installateur (H/F)

Missions :

Installation d’appareils de chauffage type poêle et cheminée à bois et à granulés

Mise en service des appareils

Tubage des conduits, création de conduit, remise aux normes, création de hotte...

Vos connaissances en maçonnerie, menuiserie, couverture, chauffage seront des atouts majeurs



Ramoneur (H/F)

Missions :

Entretien des installations de chauffage bois et granulés

Ramonage des conduits et entretien des appareils

Les interventions sont réalisées avec une centrale de ramonage intégrée au véhicule

Les plannings sont connus à l’avance et gérés en amont par Virginie

Utilisation du logiciel sur une tablette pour réalisation des devis et factures

Vos qualités relationnelles et le sens du service de qualité seront des atouts majeurs





Postes à pourvoir de suite



Formation en interne et chez nos fournisseurs et partenaires



CV et lettres de motivation par mail : [email protected]