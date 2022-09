AUTOROUTES - Une claque annoncée en début d'année ?

Les compagnies d'autoroute sont en pleine discussion avec les services de l'Etat en terme de revalorisation de tarifs. Et début février... les usagers pourraient se prendre une sacrée claque.

Même si le gouvernement réfute et martèle que la hausse des tarifs restera raisonnable, l'idée d'augmenter les tarifs de l'ordre de + 8 % à compter du 1er février 2023 semble être clairement posée sur la table. L'année dernière, cette hausse s'était "contentée" de 2%, les sociétés d'autoroute se retranchant derrière l'argument sécuritaire pour justifier leurs hausses. Quoiqu'il en soit, entre les hausses des assurances, des carburants et de tout ce qui gravite autour de la voiture, les automobilistes sont prévenus.. il faudra sortir le carnet de chèque en 2023 car de toute évidence, les compagnies ne se contenteront pas d'une hausse symbolique. L'inflation dictera le reste et compte tenu de l'inflation envisagée pour 2023, autour de 4,3 / 4,7 %, c'est bien le minimum sur lequel ils fixeront les négociations.

L.G