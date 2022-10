AVIS DE DECES - Madame Pascale TETU née CLERC

SEVREY



Dominique TETU, son époux ;

Emilie et Clément, ses enfants ainsi que Cédric et Christelle leurs conjoints ;

Céliana et Rose,

ses petites-filles ;

Colette, sa maman ;

Joël et Corinne,

son frère et sa sœur ;

ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Pascale TETU

née CLERC

survenu à l'âge de 63 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 17 octobre 2022, à 14 heures, en l'église de Sevrey.

Pascale repose à la chambre funéraire ROC ECLERC de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.