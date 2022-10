CARROSANIT entreprise familiale implantée à Châtenoy le Royal depuis près de 35 ans, Recrute un Vendeur (H/F) conseil en salle exposition Carrelage et Salle de Bains - CDI temps plein

Spécialiste du Carrelage, de la cuisine et de la Salle de bain clé en main, nous nous adressons à des Clients particuliers et professionnels en leur apportant des solutions produits/service.

Description du poste

Au sein de notre showroom de 600 m², nos vendeurs (ses) conseil reçoivent nos clients :

- Accueillir ses clients de manière chaleureuse et conviviale,

- les écouter avec attention et curiosité,

- leurs proposer des solutions adaptées en respectant leurs attentes et leur budget,

- concevoir des projets qui leur ressemble,

- réussir à les satisfaire en un ou deux rendez-vous

- les accompagner jusqu’à la pose de leur projet

- vous prenez en charge l’administration des ventes : offres de prix, suivi après-vente, facturation...

- vous contribuez à la bonne tenue du lieu de vente et participez à la mise en application de la politique tarifaire : étiquetages des produits présentés, mise à jour des bases tarifaires

- au fur et à mesure de votre intégration au sein de l’équipe, vous serez acteur de la Relation Clients en prenant en charge le suivi de dossiers jusqu’à la prise de commandes et le suivi des livraisons

Profil recherché

Vous êtes attiré par la négociation, le conseil, l’argumentation et la valorisation de l’offre produits, de l’accompagnement client et la réalisation et le suivi de projets complets.

Vous appréciez de travailler en équipe toute en développant votre autonomie

Vous êtes organisé et aimez prendre des initiatives

Vous disposez d’un bon relationnel

Du sourire, de l’enthousiasme, et de la combativité, beaucoup d’écoute active, une bonne dose d’organisation, une touche de créativité



Tout cela mélangé à votre personnalité, nous vous accompagnerons avec un parcours d’intégration formation à la mesure de votre talent



Appétence pour la décoration d’intérieure, l’agencement, les outils de conception 3D



Vous avez de l’expérience dans les domaines du carrelage, de la salle de bain, de la cuisine, de l’agencement d’intérieur, du mobilier, de la peinture, n’hésitez pas postulez !



Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite à [email protected]