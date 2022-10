La FNACA du Chalonnais réunie en assemblée générale

Jeudi matin, l'assemblée générale de la section Chalon-sur-Saône de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), a réuni une cinquantaine de personnes au Clos Bourguignon.

Après l'approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 21 octobre 2021, Jean-Claude Arnoux, le secrétaire de l'association, a lu le rapport d'activités, en présence de Jean-François Drillien, son président et Serge Rosinoff, le conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, représentant le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.

Ensuite, Jacques Dubois, le trésorier, a lu le rapport financier, et Jean Mazoyer, le rapport du vérificateur aux comptes.

Avant l'apéritif dînatoire pour les inscrits, un petit documentaire a été projeté et commenté par Jacques Dubois.

Ce fut aussi l'occasion pour le président d'informer l'assistance que l'Assemblée nationale a voté, ce jeudi 13 octobre, l'extension de la demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves et les veufs d'anciens combattants, quel que soit l'âge de décès de leur conjoint.

«Par contre, nous ne savons pas encore quand ce texte entrera en vigueur», précise ce dernier.

Pour rappel, cet avantage fiscal est actuellement limité aux veuves et veufs d'anciens combattants de plus de 74 ans. Ils y ont accès si leur conjoint décédé bénéficiait de la demi-part supplémentaire des anciens combattants après ses 74 ans. En 2021, le dispositif a été étendu aux veuves et veufs de plus de 74 ans dont l'époux décédé percevait la retraite du combattant, attribuée à partir de 65 ans.

Par ailleurs, la valeur du point de PMI sera actualisée dès le 1er janvier 2023 pour prendre en compte la revalorisation de 3,5% accordée aux fonctionnaires le 1er juillet dernier.

Cette mesure concernera donc les titulaires d'une pension militaire d'invalidité comme les bénéficiaires de la retraite du combattant.

L'élection du prochain bureau aura lieu le mardi 13 novembre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati