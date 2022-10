Lancement du Mois de l’Économie sociale et solidaire 2022 en Bourgogne-Franche Comté

Le Mois de l'ESS a débuté, le 27 octobre dernier, par la remise du Prix régional de l'ESS à l'association Solidarité Paysans.

Le Mois de l’ESS : des évènements partout en Bourgogne-Franche-Comté pour faire vivre l’ESS

Lors de cette matinée, qui a rassemblé une trentaine de participants, adhérents de la CRESS, organisateurs d’évènements du Mois de l’ESS, acteurs économiques locaux, partenaires et élus régionaux – l’équipe de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire a présenté le dynamique du Mois de l’ESS, ses évènements et ses temps forts, comme les Journées de l’économie autrement qui auront lieu les 25 et 26 novembre à Dijon.

La CRESS a également exposé la situation actuelle de l’emploi dans l’ESS avec la présentation des derniers chiffres en Bourgogne-Franche-Comté issus du Panorama de l’ESS 2022. Dans notre région, l’ESS représente plus de 9600 structures et près de 10 000 salariés. La présidente, Tatiana Desmarest, est ainsi revenue sur la nécessité de toujours valoriser les solutions proposées par ce mode d’entreprendre différent des entreprises classiques, basé sur la solidarité, l’utilité sociale, la gouvernance démocratique et le partage de bénéfices.

« Une économie parfaite que tout le monde vous envie ! » selon Sarah Persil, Vice-présidente de la Région en charge de la Jeunesse, vie associative, citoyenneté et démocratie participative.

Les manifestations du « Mois de l’ESS » sont publiées et accessibles sur le site : www.lemois‐ess.org

Solidarité Paysans, Association lauréate du Prix régional de l’ESS Bourgogne-Franche-Comté

Solidarité Paysans accompagne tous les agriculteurs·trices en situation de difficulté qui en font la demande, grâce à un réseau de bénévoles et de salariés formés. L’accompagnement aborde à la fois les aspects de santé, sociaux, techniques, économiques et juridiques.

L’association permet de lutter contre l’isolement et de soutenir moralement et techniquement les agriculteurs·trices et leur famille.

En 2021, 207 agriculteurs·trices ont été directement accompagné.e.s par Solidarités Paysans.

Pour en savoir plus :

https://solidaritepaysans.org/solidarite-paysans-b...