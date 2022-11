BRONCHIOLITE - Un niveau inégalé depuis une décennie en France

Malgré un léger infléchissement lié aux vacances scolaires de la Toussaint, les indicateurs de surveillance de la bronchiolite sont au rouge. Le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations est très élevé et à des niveaux supérieux à ceux observés aux pics épidémiques depuis plus de 10 ans" précise le rapport hebdomadaire. Sur la semaine dernière, "les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50 % des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans. En comparaison, ce pourcentage était d'environ 40 % lors des pics des saisons précédentes".

Plus concrètement, "parmi les 6891 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite la semaine dernière, 92 % étaient âgés de moins de 1 an et 34 % ont été hospitalisés. 95 % des enfants hospitalisés étaient âgés de moins de 1 an.

