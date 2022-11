« Phone 71 » à Chalon-sur-Saône : téléphones, smartphones, tablettes… plus d’une décennie au service des chalonnais et grands chalonnais

Des professionnels à qui rien ne résiste et l’assurance d’être rapidement dépanné ! »

Pour les téléphones, Smartphones, iPhones, tablettes et les problèmes qui en découlent tels que : écrans cassés, problème de batterie, problèmes de charge, problème de cartes mères (défauts de charge, rétro éclairage, défaut tactile, court circuit...), désoxydation pour téléphones tombés dans l’eau, les changements de connecteurs de charge… et toutes les pannes possibles et inimaginables, n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique « Phone 71 », 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône!

Houcine, technicien en licence électronique (obtenue à Paris 6° Jussieu) avec son collègue Idriss possèdent tous les deux plus de 10 ans d’expérience. Vous serez en présence de deux véritables professionnels du dépannage et de la réparation. Sur toutes les grandes marques : Apple, Samsung, LG, Asus, Wiko, Huawei, HTC, Nokia, Polaroïd, Logicom… ils proposent à leurs clients tous types de réparations en plus de remplacement d’écran et de vitre, changement de batteries, déblocage de téléphones par les opérateurs ou par les codes utilisateurs oubliés, paramétrage de mobiles, transferts de données…mais aussi la micro soudure sur les cartes mères d’ IPhones et Samsung, découpes de carte sim gratuitement, vente d’accessoires (chargeurs, cables USB, verres trempés de protection, housses, kits main libre à des prix compétitifs et rachat de vos anciens smartphones qu’ils soient fonctionnels ou HS pour pièces, à reconditionner, ou à donner à des associations).

Dans cette boutique, on privilégie le côté écologique des pièces de réparation tout en observant le côté économique des éléments à changer en rapport à la panne. Les points forts de « Phone 71 » : c’est avant tout de ne pas sous-traiter, mais de tout faire sur place ; des interventions d’une durée moyenne de 30 minutes, avec ou sans rendez-vous pour un rendu de qualité au prix juste.

Réparations Gsm, achats, tablettes occasions, changement écran cassé, avec remplacement vitre tactile, de haut parleur, de batterie ou remplacement de connecteur de charge de téléphones portables et de tablettes…même si les dommages occasionnés sont plus importants : Conseils de résolutions de problèmes, achats, retrouvez Houcine et Idriss qui allient sympathie et professionnalisme.

« Phone 71 », des professionnels qui restent à la pointe de la technologie en téléphonie!

Le magasin « Phone 71 » est ouvert tous les jours de la semaine du mardi au samedi de 10 heures à 18h30 (non-stop). Vous pouvez les contacter au: Tel: 0385911575 Mob: 0616831373, Mail: [email protected]

www.facebook.com/Phone71-129227427093407/?fref=tswww.phone71.fr