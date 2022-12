Au Bistrot St Régis, le Duo Indigo a enchanté le public venu en nombre se détendre à la soirée apéro/concert !

Le Bistrot St Régis remercie toutes les personnes venues profiter d’un moment festif et convivial, ce mercredi 30 novembre, en musique, et autour d’une planche charcuterie/fromages à partager.



La prochaine soirée musicale /planche est d’ores et déjà prévue pour mercredi 28 décembre : avis à celles et ceux qui n’ont pu se rendre à celle de mercredi dernier !

Le Duo Indigo, Maïté au chant et Clément à la guitare, ont interprété des chansons de variétés françaises et internationales tout au long de la soirée de ce mercredi 30 novembre 2022.



Le Bistrot St Régis vous informe que les réservations pour le menu de la St Sylvestre, à déguster au restaurant, sont ouvertes (03 85 90 95 60).



Menu du 31 décembre 2022 à 85€/personne comprenant :

Coupe de champagne, Trio de verrines et amuses bouches

Foie gras rôti, mangue passion, et betterave confite, poivre Timut et jus de viande réduit

Filet de lotte au beurre rouge, petits légumes glacés,

Trou Bourguignon (glace citron, marc et crémant de Bourgogne)

Pavé de cuissot de veau, miel et noisettes, asperges, fèves et girolles

Assiette de fromages de notre région et sa petite salade de jeunes pousses

Nougat glacé au miel et fruits secs







