Octobre rose, le lycée agricole de Fontaines fait un don de 2445 €.

C’est dans le caveau de l’établissement que s’est déroulée la remise de chèque de don d’octobre rose aux associations. Les élèves de terminale générale, qui ont participé activement au bon déroulement de la journée dédiée à l’action d’information et de dépistage du cancer du sein, étaient présents comme émissaires de la remise de chèques.

Ils ont remis un chèque de 882 € à chacune des associations,

Toujours Femme représentée par la présidente Claudine Deléaz,

La ligue contre le cancer représentée par Thérèse Bessette

et Corasaône représentée par Christiane Hennetier.

C'est en présence de Pierre Botheron, directeur de l'EPL, de Géraldine Sarron, conseillère principale d’éducation, de Marie-Pierre Bockstall, infirmière et de Carine Plumier, adjointe à la mairie représentante de Madame le Maire que les jeunes ont remis les chèques.

Dans son discours, Pierre Botheron a remercié tous les organisateurs et plus particulièrement Géraldine Sarron et Marie-Pierre Bockstall, les deux chevilles ouvrières de cette manifestation, ensuite s’adressant aux élèves il a dit : « au lycée on apprend la pédagogie et l’éducatif on l’apprend dans l’engagement de soi envers les autres, vous avez montré beaucoup de dynamisme dans cette action, merci, l’argent récolté a bien dépassé les objectifs. Merci aux personnes de la municipalité, le lycée fait partie du territoire. »

Marie-Pierre Bockstall a fait part de sa satisfaction d’avoir vu les élèves dépenser autant d’énergie, de l’aide précieuse apportée en informatique pour créer les affiches et les documents. « Ils se sont totalement investis, présence à l’accueil, aux stands, dans la salle… Merci à Erine qui a géré l’informatique et que nous avons énormément sollicité. Les élèves ont fait preuve de cohésion, de dynamisme. Ils ont créé des liens entre eux et les intervenants. Ce fût une très belle journée. »

Géraldine Sarron qui a aussi piloté cette action « d’un petit projet, on a terminé sur une grande journée grâce à tous. Les gens sont venus de l’extérieur en plus de la présence des élèves. Une belle réussite grâce à vous les élèves. Aussi les intervenants ont fait les choses à portée de chacun. Sur les 500 tee-shirts, il n’en reste pratiquement plus. Merci à Monsieur Volatier, boulanger de Fontaines, qui nous a fait les gaufres roses pendant 1 mois.»

Carine Plumier de la municipalité « La municipalité remercie le lycée agricole pour son investissement. Nous sommes très contents et nous espérons renouveler l’opération l’année prochaine. »

Madame Christelle Guibert, qui avait apporté son témoignage lors de la conférence, était présente à cette remise de chèque.

Les différentes associations ont rappelé leurs rôles auprès des malades et des aidants. Les intervenants et les personnes sur les stands ont particulièrement apprécié la mobilisation des élèves et les rencontres riches de questionnement de leur part.

Pour sceller cette remise de chèques, un petit moment convivial a été offert par le Lycée aux personnes présentes.

C.Cléaux