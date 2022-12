DÉCÈS D'ALAIN FOUSSERET- Réaction de Marie-Cuite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

« C’est avec une immense tristesse que j’ai pris connaissance du décès d’Alain Fousseret.

Alain Fousseret fut avant tout un militant engagé depuis toujours pour l’écologie et la défense de notre environnement. Il a porté ce combat très tôt, dès les années 1970 par son engagement associatif, puis en pionnier du développement de l’écologie politique par sa participation à la fondation des Verts dans les années 1980.

En tant qu’élu, c’est au Conseil Régional de Franche-Comté qu’il a mené l’essentiel de sa carrière, puis dans sa commune de Danjoutin (90), où il était toujours très engagé au sein de l’équipe municipale.

Elu en 1998 à la Région, il siège tout d’abord dans l’opposition, et préside la commission régionale « environnement énergie ». Reconduit en 2004 au sein de la majorité menée par Raymond Forni, il est vice-président délégué aux lycées, puis en 2010 à mes côtés, il assume la charge de vice-présidents aux transports. Dans cette responsabilité, il a pu s’appuyer sur son approche visionnaire et sa grande passion du train pour renforcer les mobilités collectives sur nos territoires.

Sa force de conviction écologique alliée à un solide bon sens et un pragmatisme assumé en faisaient un élu de très grande qualité pour travailler au service du Développement Durable. Sa générosité, sa bienveillance, son grand cœur et son amour de la vie en faisaient un ami précieux.

A sa famille, son épouse Cathy, ses enfants Camille et Pierre, son frère Jean-Louis et tous ses proches, j’adresse mes plus sincères condoléances. »

Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté