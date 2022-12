Un franc succès pour la collecte de jouets organisée par la mairie de Fontaines en partenariat avec le Foyer Rural, le Lycée agricole et les Claquins.

240 jouets et livres collectés par une équipe de bénévoles et les élèves de 1ère générale du Lycée agricole.

240 paquets cadeaux, du bébé jusqu’aux enfants âgés de 10 ans, ont été confectionnés par une équipe de bénévoles du Foyer Rural, des jeunes et d'élus ce samedi 10 décembre.

Les jouets et livres apportés par les habitants et autres personnes voulant faire une bonne action ont été contrôlés, nettoyés, emballés dans du papier cadeau et identifiés avant d’être entreposés.

Un listing a été tenu (type de jouet, fille ou garçon, âge,…) pour permettre aux personnes des associations La Croix Rouge et l’Epicerie Solidaire de cibler les enfants bénéficiaires.

Les élèves de 1ère générale du Lycée agricole, sous l’impulsion de Dominique Véry enseignante, avaient eux aussi organisé une collecte au sein de leur établissement scolaire. Ils ont apporté brillamment leur pierre à l’édifice puisque sur les 240 paquets, 80 ont été apportés par le Lycée agricole.

Bénédicte Bourgeon s’est chargée des cadeaux à remettre à la Croix Rouge le lundi matin 12 décembre, l’après-midi Nelly Meunier-Chanut maire de la commune et quelques jeunes étaient avec les bénévoles de l’épicerie solidaire pour faire la distribution d’une partie des paquets cadeaux.

C.Cléaux