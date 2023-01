Soirée de Vœux aux partenaires et aux habitants de Champforgeuil.

Madame le Maire et les élus ont présenté leurs vœux aux habitants, aux partenaires et aux membres du monde associatif de Champforgeuil.

Annie Sassignol maire de Champforgeuil et les élus avaient invité les habitants de la commune pour la traditionnelle présentation des vœux. Parmi les invités, on pouvait noter la présence de René Guyennot maire honoraire, Cécile Untermaier député de la 4ème circonscription, Emmanuel Breton commissaire de police de Chalon sur Saône, les représentants du monde économique, les représentants des associations…

Annie Sassignol maire de Champforgeuil a, en préambule, remercié l’ensemble des personnes et des élus de leur présence à cette cérémonie des vœux.

« Vous savez comme moi que nous avons plus que jamais besoin de cette unité dans les périodes difficiles que nous traversons, avec tous les vents contraires et les événements qui se succèdent à travers le monde. »

Ensuite Madame le Maire a dressé le tableau qu’elle souhaite mettre en place sur la commune avec son équipe municipale même si, comme elle a expliqué, la conjoncture et le contexte actuel sont difficiles, obligeant à serrer les budgets.

« Même si, par rapport au contexte actuel que nous traversons tous concernant la flambée des coûts des fluides énergétiques (gaz et électricité), l’augmentation de l’inflation autour de 6%, nous continuerons en 2023 à mettre en œuvre nos projets sans bien sûr augmenter les impôts des citoyens et partenaires économiques.

Notre budget de cette année sera, il est clair, très serré et avec précision de façon à maintenir l’équilibre positif de nos finances. »

Elle a donné les projets par priorités, à savoir l’analyse énergétique de tous les bâtiments avec l’objectif de mettre en place un plan d’action de sobriété énergétique, l’aménagement des aires de jeux, la mise en place de la vidéo surveillance…

Elle a souhaité la bienvenue à la nouvelle entreprise : la société « Les Valoristes Bourguignons » qui œuvre dans la récupération et le traitement des déchets.

« Comme je l’ai dit en début de discours, nos entreprises, nos artisans et nos commerçants sont les catalyseurs d’un dynamisme économique dans une commune, et nous serons présents à chaque fois, afin de vous accompagner dans nos projets et vous permettre de vous développer sur notre territoire. »

Elle s’est ensuite adressée aux associations qu’elle a remercié pour tout le travail qu’elles effectuent tout au long de l’année, afin de rendre toujours plus agréable la commune et permettre aux citoyens d’avoir des moyens de divertissement en tout genre (sport, culture, découverte nature, etc…).

« La commune, comme vous le savez, participe via les subventions allouées chaque année, à cette mise en œuvre de vos projets répondant avant tout aux besoins des habitants Champforgeuillais. »

Les vœux, elle les a aussi adressés aux nouveaux habitants en leur souhaitant la bienvenue dans la commune. « Sachez que nous disposons d’un Centre d’accueil pluriel avec la maison des loisirs, afin de pouvoir répondre aux besoins des parents, des enfants et également des séniors en lien avec le CCAS. »

Madame le Maire n’a pas oublié de parler des jeunes, entre autre ceux du Conseil Municipal des Jeunes qui œuvrent pour améliorer, proposer et construire un avenir meilleur sur la commune, elle les a remerciés pour leur engagement et leur implication. Elle a aussi remercié les équipes des agents municipaux qui œuvrent pour mener à bien les projets et répondre avec rigueur aux missions qui leur sont confiées.

Elle a annoncé qu’avec le conseil municipal, elle a décidé de recruter un Directeur Général des Services de la commune afin de réorganiser et coordonner l’ensemble des missions dévolues à la mairie.

Pour finaliser son discours, elle a juste évoqué la politique économique, sociale, de développement durable et du CCAS.

« Aussi le souhait que je formule en ce début d’année est que nous devons plus que jamais rester attaché à ces notions de valeurs et de respect issues du siècle des Lumières, nécessaires pour lutter contre toutes les idéologies malsaines qui tendent à voir le jour. Nous devons les défendre coûte que coûte, et au jour le jour, sans rien laisser passer, pour que chaque famille puisse mener une vie paisible, harmonieuse et dans la sécurité à laquelle elle aspire. Je souhaite que, pour les défendre, chacun fasse preuve de la détermination nécessaire. C’est cette détermination qui m’anime plus que jamais avec mes Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal en ce début d’année. Ils sont là, autour de moi, et je les remercie pour leur engagement quotidien au service de la collectivité, à votre service. Entre nous, ce n’est pas si facile que ça ! »

Elle a souhaité, pour clore son discours, une bonne, une très bonne et heureuse année 2023 à tous.

C.Cléaux