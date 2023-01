Stanley Kubrick a-t-il dénaturé le roman de Stephen King dans “Shining” ? À vous de voir et d’en parler !

C’est Bérénice Prost, de l’équipe du Megarama, qui a eu cette belle idée : projeter un grand film adapté d’une œuvre littéraire. En partenariat avec la librairie La Mandragore, Films à lire vous propose de découvrir le livre avant d’en voir une adaptation cinématographique au Megarama.

Films à lire

Concept simple et tellement riche d’informations et d’échange ! Bérénice nous en donne le détail : « Une fois par mois, le mardi soir, nous vous donnons rendez-vous au Megarama où vous pourrez acheter le livre au stand de La Mandragore, dont l’adaptation sera projetée le mois suivant. La projection pourra se poursuivre par un échange sur les différences entre le film et l’œuvre littéraire. Le tarif unique est de 7 €. »

Adapter une œuvre littéraire au cinéma date des débuts mêmes du cinéma ! Ça s’est toujours fait. Or, ces deux langages artistiques sont très différents : l’adaptation en film (moins de 2 heures la plupart du temps) suppose une sélection, une transposition et laisse une part à l’interprétation du scénariste. Les lieux, les époques, les personnages et leur psychologie sont-ils respectés ou transposés ? Autant de différences qui peuvent régaler ou décevoir, à tout le moins alimenter l’échange d’idées.

L’écrivain Stephen King

Mondialement célèbre, l’écrivain Stephen King a été maintes fois récompensé pour son œuvre qui explore différents genres : fantastique, horreur, science-fiction et roman policier. Un temps dédaigné par la critique qui le jugeait populaire, son génie de conteur est reconnu et primé. Vous seriez surpris par le nombre d’adaptations en films – parfois par des réalisateurs célèbres – dont beaucoup sont devenus des films culte : Carrie au bal du diable (Brian de Palma, 1976, 1re adaptation d’un roman de S. King), Simetierre, Les Évadés, Dead zone, Misery, Christine, Stand by me, La ligne verte pour n’en citer que quelques-uns… et bien sûr Shining, par Stanley Kubrick.

Shining, mardi 17 janvier à 19 h 30

En 1977 paraît le roman The Shining, l’enfant lumière de Stephen King que Kubrick adaptera au cinéma 3 ans plus tard, avec Jack Nicholson comme acteur principal. D’emblée, l’écrivain n’apprécie guère cette adaptation qui selon lui trahit son œuvre : « Le livre est chaud, le film est froid ; le livre finit en flamme, le film finit dans la glace. Et il est misogyne. » déplore-t-il. Il est vrai que le personnage de Wendy est traité très différemment dans le film et dans le livre, c’est l’une des nombreuses divergences.

Si l’accueil fut mitigé à sa sortie aux États-Unis, Shining est devenu un film culte, qualifié de « film le plus effrayant de tous les temps » en 2003.

Mais on ne dira rien de l’histoire que vous découvrirez à travers deux prismes différents : sous la plume du grand maitre de l’horreur et l’objectif du non moins grand réalisateur Stanley Kubrick.

Nathalie DUNAND

Les prochaines séances de Films à lire (19 h 30)

– Mardi 7 février : L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (film de Jean-Pierre Jeunet, adapté du roman de Reif Larsen)

– Mardi 7 mars *

– Mardi 4 avril *

* Les oeuvres littéraires et leur adaptation seront annoncés lors de soirées projection.

