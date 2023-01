En Sous-Préfecture de Chalon, un Point d'Accueil Numérique + unique en Bourgogne-Franche Comté

Lancé sous une forme expérimentale dans 4 départements métropolitains, la Saône et Loire affiche un PAN + en Sous-Préfecture de Chalon sur Saône. Depuis son lancement en septembre, près de 1000 administrés ont bénéficié des services. Les explications d'info-chalon.com.

En présence du Préfet Yves Séguy, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, Olivier Tainturier, a présenté les contours du dispositif dit PAN +, à savoir un point d'accueil numérique spécifique, dédié à la lutte contre la facture numérique et bien sûr à la valorisation des procédures administratives numériques. En présence de nombreux élus locaux, des représentants de maisons France Service, des parlementaires Cécile Untermaier, Marie Mercier et Louis Margueritte, Yves Séguy a rappelé les engagements de l'Etat en terme de proximité et d'accompagnement des usagers face aux usages numériques.

La Sous-Préfecture de Chalon sur Saône s'est inscrite dans une démarche pilote comme trois autres départements, "dans la traduction numérique des politiques de l'Etat" a insisté le Préfet de Saône et Loire. A l'issue de cette phase test, des enseignements seront tirés sur les futurs aménagements à mener, mais au regard de l'afflux constaté au fil des derniers mois, la démarche semble être déjà couronnée de succès.

Trois agents de la Préfecture sont dédiés spécifiquement à l'opération avec des prises en charge sans rendez-vous le matin du lundi au vendredi de 8h à 12h et le vendredi de 8h à 14h.

Accueil sur RDV les après-midi des mardi, mercredi et jeudi.

Téléphone - 06 43 76 88 92

Contact - sp-chalon-sur-saone-pan@saone-et-loire.gouv.fr

Quelles sont les démarches administratives concernées ?

Le Point d'Accueil Numérique concerne

- toutes les démarches liées au permis de conduire

- les pré-demande de carte d'identité et passeport

- les demandes d'extrait de casier judiciaire

- les paiements des amendes en ligne

- toues les demandes liées aux élections

- toutes les démarches liées aux certificats d'immatriculation

- les demandes de carte professionnelle Taxi ou VTC

- les télédéclarations liées aux associations

- toutes les démarches concernant les étrangers en France

- et le système d'information sur les armes.

Laurent Guillaumé