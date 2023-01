"Mardor, le projet est relancé !" annonce le député Rémy Rebeyrotte

Hier, à Couches, a eu lieu un nouveau Comité de pilotage du projet de la Croix Rouge à Mardor, en présence de la Croix Rouge et de tous les acteurs.

Le projet d’ouverture d’un village « répit familles », pour soutenir les aidés et les aidants familiaux à Mardor, est relancé grâce au travail de synergie de tous ses acteurs et financeurs : Préfecture, Parlementaires, Agence Régionale de Santé (ARS), Région, Département, Intercommunalité, Commune.

Nous avons rappelé à La Croix Rouge ses obligations et son engagement vis-à-vis à la fois du territoire mais aussi de l’Etat. Nous ne pouvions croire que cette digne « vieille dame », dont le seul nom est porteur de valeurs et d’espoir, abandonnerait un projet dans lequel elle a déjà engagé plus de 4 millions d’euros.

Ainsi, le travail redémarre, dans le cadre des obligations fixées par l’ARS dans son arrêté de juillet 2015 dès mars 2023 à l’occasion du prochain Comité de Pilotage.

Parce que nous croyons dans les valeurs de cette institution, nous rappelons simplement à la Croix Rouge son slogan « L’Homme est fait pour rester debout ».

L’Homme, oui, mais l’Etat et les territoires aussi !



Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire