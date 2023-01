Vœux à Crissey, c’était une première pour Pascal Boulling nouveau maire de la commune ce vendredi 20 janvier.

Pour ces premiers vœux, les élus de Crissey avaient invité Cécile Untermaier députée, Sébastien Martin président du Grand Chalon, les conseillers départementaux, les maires des communes environnantes, les élus, les représentants du conseil local des jeunes, les représentants des associations, des instances civiles et militaires, des écoles, des personnels de santé, du CCAS, du crématorium, de la société Alfa3A, des représentants des services de l’incendie, de la police nationale,…, des crissotins…

La présentation des vœux est un incontournable chaque année pour le maire d’une commune. Pascal Boulling nouvellement élu comme premier magistrat de Crissey s’est livré avec brio à cette séance devant les nombreuses personnalités présentes et les nouveaux habitants de la commune.

Monsieur le maire, entouré de tous les conseillers, a fait son discours de présentation des vœux : « Je suis honoré de me retrouver pour la première fois devant vous pour, à l’aube de cette nouvelle année, et après deux années assez difficiles, vous présenter au nom des membres de l’équipe municipale et des agents des services municipaux, mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2023. Qu’elle vous apporte bonheur, santé et prospérité. Qu’elle vous permette de mener à bien vos projets personnels, professionnels ou associatifs. »

Ces premiers propos ont été de relater les derniers mois passés par l’équipe municipale après la démission de l’ancien maire Éric Mermet. Il a remercié tous ceux qui avant lui avaient œuvré pour l’avenir de Crissey et ceux qui l’ont soutenu comme Sébastien Martin, les conseillers communautaires, ses collègues élus de Crissey.

Ces vœux ont été aussi l’occasion pour Pascal Boulling de présenter les élus municipaux et leur fonction au sein du conseil, il a fait un petit focus sur les deux personnes de la liste complémentaire qui peuvent être disponibles en cas de défaillance ou d’abandon d’un ou d’une élu(e).

La commune est la 8ème sur les 51 de l’agglo en termes de population. Elle reste très attractive pour les entreprises, 141 se sont installées à Crissey pour son positionnement géographique privilégié, a expliqué le nouveau maire.

Il a ajouté qu’en 2022, des grands projets ont été réalisés comme le nouveau restaurant scolaire, la première phase du lotissement "Terres des Croix Rouges", l’achat du bar restaurant, le pédibus, le jardin partagé, les dispositifs de sécurisation routier et d’autres sujets… et qu’en 2023, des projets pour valoriser le bâti existant sont déjà lancés et seront réalisés d’ici la fin du mandat, des investissements nécessaires pour la commune sont également prévus.

Un discours qu’il a clos en invitant les personnes présentes à s’approcher du buffet pour le moment convivial.

C. Cléaux.