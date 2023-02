Où trouver les meilleurs bugnes de Chalon-sur-Saône et ses environs ?

À l'approche de Mardi Gras, une question est sur toutes les lèvres : où trouver ces petites merveilles sucrées à Chalon-sur-Saône et ses environs ? Petit tour d'horizon des meilleures adresses avec Info Chalon et à consommer… sans modération ! (Liste mise à jour régulièrement)

À Chalon-sur-Saône et dans le Grand Chalon, le moins que l'on puisse dire est qu'on s'y connaît en plaisirs gourmands. Aux firmaments des spécialités locales et sucrées et douceurs indisociables de Mardi Gras, les bugnes ravissent toujous autant nos petits estomacs et réconfortent nos cœurs alors que l'hiver se fait toujours aussi mordant.

Mais où acheter ces fameuses et délicieuses bugnes ? C'est la question que votre serviteur s'est posé (et vous posent encore, chers lecteurs ).

Mais avant un peu d'histoire !

Se remplir la panse, c'est bien, mais nourrir son esprit, c'est pas mal non plus. Voici donc une petite histoire des bugnes que d'aucuns disent lyonnaises.

Comme nous vous rappelons ci-dessus, les bugnes sont indisociables de Mardi Gras.

Mais c'est quoi au juste Mardi Gras ?

À l'origine, Mardi gras est une fête religieuse. Elle se déroule toujours 47 jours avant Pâques, c'est-à-dire la veille du Mercredi des cendres et du Carême, où les Chrétiens doivent s'abstenir de manger "gras", et notamment de consommer de la viande.

Jour de fête associé à Carnaval, Mardi s'inscrit dans une tradition ancienne d'inversion de l'ordre du monde. Avant d'entrer en Carême et de «faire maigre» pendant les quarante jours suivants, il est de coutume de se déguiser et de festoyer en mangeant, notamment, des mets sucrés et gras.

Sucrées et grasses, c'est justement ce qui caractérisent nos délicieuses bugnes !

L'huile de cuisson étant interdite durant le Carême, on l'utilisait une dernière fois avant de la jeter pour confectionner des beignets.

Contrairement à une idée reçue, les bugnes sont nées dans le Duché de Savoie, quelque part au 15ème siècle. Ce n'est qu'après avoir passablement taché de gras de royaux napperons qu'elles ont étendu leur emprise sur nos artères dans la Vallée du Rhône, Lyon, la Bresse, le Bugey, la Franche-Comté, l'Auvergne, la Loire et bien évidemment Chalon-sur-Saône et ses environs.

C'est dans Pantagruel, magnifique fable onirico-gourmande de François Rabelais, que les bugnes (francisation du terme lyonnais «bugni» qui désigne un beignet) font leur première apparition officielle en 1538.

On trouve également des bugnes en Espagne (orejas et orejitas), en Catalogne (bunyetes), en Italie (chiacchiere et sfrappole), Allemagne (mutzen), Hongrie (csöröge), Croatie (krostole), Pologne (chrusty et faworki), Biélorussie (khrouchtchy et favorki), Lituanie (žagarėliai), Roumanie (minciunele, cirighele et scovergi), Ukraine (vergouni), Danemark (klejner), Suède (klenäter) ou en Russie (khvorost)... Elles ont toutes en commun d'être moelleuses, grasses, sucrées et délicieuses.

Dans le monumental ouvrage Dictionnaire Universel de Cuisine Pratique paru en quatre tomes à la fin du 19ème siècle (une vraie bible pour les fines bouches), son auteur suisse, Joseph Favre, consacre quelques paragraphes à cet «entremets frit sucré»... mais sans jamais préciser s'il doit être fin ou épais. Neutralité helvétique direz-vous ?

Et puis, pour mettre un peu plus le bazar là-dedans, voilà que l'oreillette fit son apparition. Une variété de beignet à pâte fine et croustillante. Un pur délice sucré aux origines languedociennes et provençales qui fête la fin du Carême, alors que l'on prête à la bugne un caractère plus spongieux.

Alors moelleuses ou craquantes ? S'il fallait trancher, les bugnes sont originellement des beignets moelleux puis une branche de leur évolution les a amenées à devenir craquantes. Les bugnes sont donc protéiformes et, nous, à Info Chalon, on aime la paix dans le monde !

Aujourd'hui, même si le Carême est peu pratiqué, les boulangeries de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon continuent de proposer de délicieuses bugnes au mois de février jusqu'au Mardi gras qui marque la fin de cette tradition… jusqu'à l'année prochaine !

Voici notre sélection d'adresses sur Chalon-sur-Saône et ses environs :

▶ La Féerie Gourmande, 94 Avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône

Nature

3,60 euros les 100 grammes.

▶ Mathys, 62 Avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône

Nature

0,75 euros la pièce. Fermé di 13 au 20 février.

▶ La Citadelle, 13 Rue de la Citadelle, 71100 Chalon-sur-Saône

Nature (bugnes)

Fleur d'oranger (oreillettes)

Bugnes, 4,10 euros les 100 grammes. Oreillettes, 3,95 euros les 100 grammes. Fermé du 6 au 21 février.

▶ La Petite Pose, Place de Beaune, 71100 Chalon-sur-Saône

Nature

3,80 euros les 100 grammes (4 pièces).

▶ Chocolatier-pâtissier Jean-Luc Genet, 40 Rue Général Leclerc, 71100 Chalon-sur-Saône

Au jus d'orange

4,50 euros les 100 grammes. Fermé mardi et mercredi.

▶ Pâtisserie-chocolaterie Allex, 11 Place de l'Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Avec une pointe d'eau de fleur d'oranger

3,30 euros les 100 grammes. Fermé du 15 au 21 février inclus.

Sur ce, régalez-vous !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati