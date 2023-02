CARNAVAL CHALON - Il est encore temps de réserver vos places pour l'édition 2023 du Carnaband's Show

Musique des Forces Aériennes de Bordeaux, France / Carnaband’s show uniquement

Invitée d’honneur de ce 19ème Carnaband’s Show, nous accueillons la Musique des Forces Aériennes de Bordeaux.

Historiquement créée sous le nom de Musique de la 3ème Région Aérienne en 1934, elle fut dissoute pendant la seconde guerre Mondiale et reconstituée à Bordeaux en 1945. Elle se situe sur la Base Aérienne 106 de Mérignac depuis 1977 et devient en 2008 “Musique des Forces Aériennes de Bordeaux”.

Représentant l’Armée de l’air et de l’espace pour toutes les cérémonies militaires et patriotiques, cette formation française s’organise également dans une configuration orchestre d’harmonie pour des concerts de gala en France et à l’étranger.

Sous la direction du Chef de musique hors-classe Patrice Auneau, du Sous-Lieutenant Chouinard et du Tambour Major, Renaud Galtier, la Musique des forces aériennes est composée de 14 officiers et 51 militaires de l’Armée de l’air et de l’espace.

Tanzcorps Colonia Rut Wiess (Allemagne)

Réputés pour leurs enchaînements acrobatiques de portés, jetés et sauts, ils fêtent cette année leur 20 ans d'existence.

Une quarantaine de danseurs compose le Tanzcorps Colonia Rut Wiess … l’un des plus célèbre groupe de danse du Carnaval de Cologne. En rouge et blanc !

Bicycle Showband CRESCENDO (Pays-Bas)

Ils ont fêté leur 100 ans d’existence l’an dernier. Groupe musical atypique s’il en est, le Bicycle Showband Crescendo est loin d’être un marching band traditionnel ! Musiciens et musiciennes réalisent de superbes chorégraphies complexes en habit traditionnel, à vélo et en sabots !

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Folk Ensemble (Géorgie)

Cap sur la Géorgie avec cet ensemble folklorique de l’Université de Tbilissi. Située entre la Russie et la Turquie, sur les bords de la Mer Noire, la Géorgie possède un folklore incomparable : rites majestueux et élégants, combats intransigeants et jeu magique des épées … un spectacle virevoltant pour un dépaysement assuré!

Orkiestra Deta Krasocin & Majorette Team Aplauz (Pologne)

Le Mlodziezowa Orkiestra de Krasocin est une référence nationale en tant qu’orchestre de jeunes. Formation fondée en 1905, elle est l’une des plus anciennes de la province de Sainte-Croix en Pologne. Depuis 2005, l’orchestre est accompagné du groupe de majorettes Team Aplauz. Sous la baguette du directeur et chef d’orchestre Leopold Kwapisz, ils sauront vous charmer par leur professionnalisme et leur enthousiasme.

Jérémy et Fabien - Fly Chaix (France)

Jérémy et Fabien sont 2 artistes passionnés d’aviation. Anciens compétiteurs et champions de France de voltige d’avions radiocommandés, ils unissent aujourd’hui leur talent pour présenter un ballet aérien à la fois poétique et spectaculaire à l’image de la célèbre Patrouille de France. Ajoutez à cela des effets visuels surprenants et vous obtenez un numéro unique au monde qui émerveillera petits et grands. Bienvenue à bord et bon vol !

Dutch Pipes & Drums & Highland Dancers (Pays-Bas)

Fondé il y a 70 ans à Tilburg, le MacDonald of Clanranald “Dutch Pipes & Drums” est le plus ancien pipe band du continent Européen. Il fut créé en l’honneur des hommes venus d’Ecosse pour libérer leur ville.

Avec une discipline militaire toute britannique, cet ensemble est accompagné d’une troupe de danse des Highlands, discipline longtemps réservée aux hommes. Sous la direction du Pipe Major Dennis van Meel et de la chorégraphe Crystel Benton, laissez-vous transporter en terre écossaise pour un spectacle authentique !

Et encore bien d'autres surprises !!

SAMEDI 25 FEVRIER : CARNABAND’S SHOW au Colisée

2 séances identiques à 14h30 et 20h30.

Réservation conseillée pour les 2 séances !

Au Siège du Colisée de 9h30 à 12h et de 14h15 à 18h

Par téléphone : 03 85 41 16 16

En ligne en cliquant ICI