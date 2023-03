RETRAITES- Les syndicats appellent les syndicats à la mobilisation générale le 7 mars pour une nouvelle journée d'action

Communiqué de l'Union Départementale de la CGT 71

Après 4 journées de grève (19 janv, 31 janv, 7 fev, 16 fev) et une journée d'action le samedi 11 février ayant réuni, à chaque fois, près de 15 000 manifestants dans notre département, les organisations syndicales du département, devant le mutisme du gouvernement, appellent à durcir le mouvement.

Le patronat de son côté est dans un silence assourdissant.

Mais n’ayez aucun doute que si le 7 mars la France est à l’arrêt et que les entreprises ne produisent pas et donc ne rapportent pas de dividendes, ils ne mettront pas longtemps à décrocher leur téléphone pour appeler Macron.

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites et parce nous représentons l’ensemble des travailleuses et travailleurs, il nous faut collectivement prendre nos responsabilités et passer à la vitesse supérieure.

Les organisations syndicales appellent les salarié(e)s du privé comme du public et les jeunes à préparer des assemblées générales devant le portail de leurs établissements dès le matin du 7 mars pour mettre la France à l’arrêt et à rejoindre les mobilisations de l’après-midi organisées partout sur le territoire.

Dès demain, nous vous demandons d’installer des intersyndicales dans vos entreprises privées et publiques pour mettre en place l’organisation et les modalités d’action.

Nous vous demandons également d’organiser des assemblées générales avec les salarié(e)s pour construire cette journée de mobilisation.

Si le gouvernement ne retire pas son projet d’ici le 7 mars, une autre solution existe, nous vous demandons donc de faire des demandes d’ouverture de négociation auprès de vos employeurs sur tout sujet (ex : NAO, intégration des intéressements et abondement ainsi que les primes « MACRON » dans les salaires de base, l’égalité professionnel Femme/Homme, l’employabilité des séniors etc. ce qui ne peut pas se négocier par le haut nous irons le chercher par le bas, c’est-à-dire auprès de nos employeurs. Afin de régler le problème de manque de cotisation et de faire en sorte que notre problème devienne aussi celui de nos employeurs.

A tous les syndicats du département, préparez et organisez les rassemblements du 7 mars dès le matin devant chaque établissement les administrations et les établissement publiques pour mettre la France à l’arrêt et faire de cette journée une réussite.