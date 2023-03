TOURPARGEL - PLACE DU MARCHE - Le député Louis Margueritte salue les avancées dans le dossier

Communiqué de presse : Louis Margueritte, Député de Saône et Loire, annonce la signature d’un accord de sortie dans le dossier Place du Marché-Toupargel

La société Place du Marché-Toupargel fait l’objet depuis le 11 janvier dernier d’une procédure de liquidation judiciaire.

Dès cette annonce, j’ai pris l’attache du Cabinet de Roland Lescure, Ministre chargé de l’industrie pour qu’une discussion puisse être engagée au plus vite entre les différents acteurs concernés en direction d’une solution rapide.

J’ai aussi rencontré le 20 janvier dernier les salariés de l’enseigne « Place du Marché - Toupargel » à Saint Marcel, l’un des trois sites principaux avec Argentan et Montauban, pour les écouter et les assurer de mon soutien et de ma détermination à me battre à leurs côtés.

Je suis satisfait qu’à l’issue de plusieurs jours de négociation, un accord ait pu être obtenu permettant la libération des sites. Je remercie l’ensemble des parties qui ont permis cet accord et l’action du Ministre et de son équipe.

J’en appelle désormais à la responsabilité des actionnaires qui doivent assumer leur rôle vis-à-vis des salariés.

Il convient par ailleurs de tout faire pour que chaque salarié puisse bénéficier d’une proposition d’emploi pérenne.

A la place qui est la mienne, je m’y emploierai aux côtés des services de l’Etat et au nom de la bataille pour le plein emploi sur notre territoire chalonnais et ailleurs dans notre circonscription.