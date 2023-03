RETRAITES - Trafic « fortement perturbé » sur les rails mardi, des trains déprogrammés dès lundi

La SNCF annonce ainsi pour la journée de lundi la circulation de TGV Inoui et Ouigo sur 5, en moyenne. 2 TER et Intercités sur 3 devraient aussi circuler, mais tous les Intercités de nuit sont annulés. Aucune estimation de circulation n’a pour l’instant été communiquée par le groupe pour la journée de mardi, mais la SNCF annonce un trafic « fortement perturbé » et « recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter ou d’annuler leurs déplacements prévus ce jour-là. »

SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs de vérifier la circulation de leur train ou bus la veille à partir de 17h sur les canaux d’information habituels