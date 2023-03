Dimanche 2 avril : « Concert Bleu » en l’église Ste Thérèse à St Rémy

Deux chorales s’associent, la Chorale « A Contrario » de Genouilly et « Mélimélodie » pour un concert exceptionnel dont la recette est destinée à la coopérative de l’IME de l’Orbize sur la commune de Saint Rémy

La chorale « Mélimélodie », à l’initiative de ce projet est une chorale de 22 choristes adultes, hommes et femmes, partageant le plaisir de chanter ensemble et qui se retrouvent tous les jeudis soirs pour des répétitions à Lalheue, siège de l’association. Une chorale Juniors est également au sein de l’association, dont les répétitions se déroulent les mercredi matins. Cette année, 8 filles participent assidûment dont 2 jeunes porteuses de handicap.

La chef de choeur, Emilie Guérelle-Lalondre, anime et coordonne les répétitions des deux chorales. Elle est formée à l'accueil des personnes porteuses de handicap. Très attachés à rendre accessibles toutes ses activités aux personnes, adultes et enfants, l’association organise également de stages enfants sur les petites vacances scolaires et travaille en partenariat avec l'IME de Buxy.

Les concerts et/ou manifestations permettent de valoriser le travail des chanteurs et chanteuses, en essayant pour chaque prestation de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de satisfaire le public.

Le répertoire va du classique à la variété française et internationale. Le public apprécie ce répertoire car les chansons leur parlent, ils les connaissent, de plus le choeur est accompagné par une musicienne et/ou une bande son.

« Mélimélodie » tient à se produire au moins une fois par an pour une cause solidaire. Ce peut-être pour RETINA "Mille choeurs pour un regard", la restauration d'une église, etc .... Cette année, après quelques années de turpitude liées au Covid, « Mélimélodie » va enfin pouvoir chanter pour la journée mondiale de sensibilisation à l'Autisme ce dimanche 2 avril 2023.

La chorale "A Contrario" de Genouilly s'associe à Mélimélodie pour ce concert bleu….

Pourquoi bleu? La couleur bleue n'est pas choisie au hasard pour symboliser l'autisme. C'est une couleur qui apporte du calme et du réconfort, deux qualités dont les personnes avec autisme ont besoin pour être le plus en sérénité et en confiance.

La recette de ce concert sera au profit de la coopérative de l'IME de l'Orbize, situé sur la commune de Saint-Rémy. Cet argent permettra de contribuer à l'achat de matériel, d'aider à financer des séjours pour les enfants pris en charge par cet établissement.

Pas de tarif pour les entrées, chacun donnera "Au chapeau".

