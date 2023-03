FESTIVAL LES UTOPIKS : 'Ombres'

Entre vidéos, dessins, sculptures et créations sonores, le public trouvera ses propres réponses dans cette déambulation poétique, troublante et passionnante.

Créée à l’Espace des Arts, cette installation plastique est née de la collaboration entre trois femmes étonnantes : Muriel Carpentier, Lucile Hoffmann et Paméla Dorival qui composent, déclinent, mélangent, confondent, triplent leur imaginaire et leur créativité. Nourries de leurs sensibilités artistiques et de leurs expériences individuelles, elles forment, ensemble, un univers doté de son langage propre.

En initiant cette installation sur le thème des ombres et en partant de l’idée de la peur, elles conjuguent leurs arts afin de tisser une toile d’araignée. Mais une ombre a plusieurs significations. Ombre projetée par le soleil ou la lumière, demi-jour, zone sombre ou encore forme indécise qui apparaîit subrepticement dans l’inconscient d’une personne…

DU MER 29 MAR AU VEN 7 AVR 2023 ESPACE DES ARTS | FOYER

GRATUIT !

Accessible en continu aux horaires d'ouverture du bâtiment et avant/après les représentations. Plus de renseignements : https://www.espace-des-arts.com/saison/ombres-mulupam

Texte et visuel : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Collectif Mulupam