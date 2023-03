Croquiste-aquarelliste, Xavier Moreno a croqué le mouvement social contre la réforme des retraites à Chalon sur Saône

Peintre aquarelliste d'origine Catalane et membre du Cercle Royal Artistique de Barcelone, depuis plus de trente ans en France, il écume à sa façon les ambiances urbaines.

Xavier Moreno peut être qualifié de néo-impressionniste au regard des milliers d'oeuvres réalisées au cours de ces dernières décennies. Né en Catalogne, c'est en France notamment qu'il trouve l'écrin parfait pour exprimer son art. Passé par Dijon, Paris, c'est surtout à Marseille puis dans l'Hérault qu'il va puiser une source intarissable d'inspiration. Toujours à croquer, à crayonner, il n'hésite pas non plus à transformer son art en s'associant à la compagnie des Arts Oseurs, venue à Chalon dans la Rue. Depuis plus de dix ans, sa maîtrise du pinceau et de la peinture est devenue d'ailleurs un maillon indispensable aux différentes créations de la Compagnie née en 2002 dans l'Hérault.

Avec la mobilisation sociale autour de la réforme des retraites, Xavier Moreno aime à se plonger au coeur des cortèges de manifestants, histoire d'immortaliser à jamais de manière artistique, un mouvement social majeur dans l'Histoire de France. Passé par ceux de Montpellier, de Clermont l'Hérault... c'est à Chalon sur Saône, qu'il est venu réaliser une dernière série d'aquarelles.

Une série très limitée et numérotée à une petite quinzaine qui sont à la vente. Vous pouvez contacter l'artiste via les réseaux sociaux via sa page Facebook fraîchement créée "Xavier Moreno Croquiste". https://www.facebook.com/profile.php?id=100089547890059

https://www.instagram.com/more.no170/

Attention, plusieurs exemplaires ont déjà été vendus.

Laurent Guillaumé