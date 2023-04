Beaux résultats de la section performance du CAF Chalon aux Piolets jeunes

Une partie des jeunes grimpeurs de la section performance du CAF Chalon sur Saône s’est rendue en Haute-Maurienne pour participer à l’évènement Piolet Jeune 2023. Après près de 4h30 de route, ils sont arrivés à Val Cenis, centre emblématique du CAF 73.

Ils ont bravé la pluie, la neige, le vent et le froid pour grimper des cascades de glace artificielles à l’aide de piolets et crampons ; puis ont participé à une classe de neige pour apprendre les règles de sécurité à adopter lors de randonnées en haute montagne (faire une cordée de 3 personnes, chuter en sécurité, secourisme de base, etc). Dimanche, dans une même volonté de s’initier à la grimpe de glace, ils ont changé de secteur et se sont essayés à une cascade naturelle cette fois ci à Bonneval-sur-Arc, avant d’apprendre à utiliser un DVA (détecteur de victime d’avalanche). Grand beau temps pour clôturer ce week-end sportif, et toujours plus motivés que jamais, nos fiers représentants du CAF de Chalon sur Saône ont d’ailleurs gagné le prix Piolet Jeune 2023 : un piolet. Affirmant leur investissement, leurs projets et leur motivation, de quoi compléter la paire, ils avaient déjà gagné en 2022 ce même prix.