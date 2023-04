Pas d’âge pour la mobilisation : les Retraités CFDT de Saône et Loire Solidaires

Les retraités CFDT de Saône-et-Loire (UTR 71) se sont réunis en Conseil, le 3 avril 2023. Ils déplorent la surdité du gouvernement et du chef de l’État en premier, face à la volonté quasi générale des salariés de refuser que l’âge légal de l’accès en plein droit à la retraite soit porté à 64 ans. La CFDT, leader dans le mouvement de contestation, a toujours prôné le dialogue avec les autorités publiques, sans réponse de leur part.

Elle a toujours été porteuse de propositions pour une réforme juste des retraites. Elle s’est attelée à ce que les manifestations, organisées avec les autres syndicats, se déroulent dans un climat serein. Elle défend en priorité les retraités et les salariés les plus défavorisés, auxquels on a fait faussement miroiter l’accès à 1200€ brut de retraite mensuelle, alors que cette mesure ne s’appliquera qu’à une infime minorité. Les retraités CFDT sont aux côtés des salariés qui luttent pour le retrait des 64 ans. Ils ont été présents dans les rues des villes de Saône-et-Loire au cours de 10 manifestations passées et seront encore là, le jeudi 6 avril avec la même détermination. Ils espèrent que le gouvernement saura enfin entendre la colère profonde du peuple.