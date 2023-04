Chalon dans la Prochain spectacle Le Bruit de la Rue #8

Le Bruit de la rue #8

Les spectacles viennent à vous !

Chalon dans la rue vous invite à des sorties de résidence en itinérance.

Découvrez en avant-première La Concordance des temps de la compagnie Le Doux Supplice.

Acrobatie dansée, détournée.

Durée : 1h. Tout public, à partir de 8 ans.

Pierre Jean Bréaud et Guillaume Sendron sont acrobates. Ils ont, au fil de leur parcours, poussé loin les prouesses techniques. Si le vertige reste entier et l’engagement physique total, leurs recherches se concentrent désormais sur des aspects plus subtils de leur pratique.

Les notions de poids, de la relation et du déséquilibre ouvrent des champs tout aussi excitants à appréhender.

Comme ils aiment à le rappeler : “Quel sens à notre chemin d’acrobate de main à main, si ce n’est celui du toucher, de toucher et d’être touché ?”

Dans un dispositif en bi-frontal, où nous serons au plus près des artistes, voici une rencontre sensible, vertigineuse, dans la délicatesse de la complicité où la notion même de « porter » est considérée comme un acte fondateur de notre humanité.

Gratuit, sans réservation.

Le 12 avril - Goûter tiré du sac et crêpes sur place.

Le 13 avril - Situé sur la routes des vins, le Domaine François Bergeret vous proposera une dégustation de sa production !