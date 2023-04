Chalon Dans la Rue : Nouveau spectacle Le Bruit de la rue #9

2 sorties de résidence et 1 carte blanche pour cette journée / soirée exceptionnelles !

16h : Compagnie Le Grand Jeté ! - La Valse à Newton (création en cours). Danse.

17h : Le Doux Supplice - La Concordance des temps. Fantaisie acrobatique. À partir de 8 ans.

Dans un dispositif en bi-frontal, où nous serons au plus près des artistes, voici une rencontre sensible, vertigineuse, dans la délicatesse de la complicité.

De 18h15 à 1h30 : Carte blanche à Marc Prépus et ses invités pour fêter l’anniversaire de la compagnie.

Dress code “classe et canin” et gâteau XXL. Avec :

Récit immersif et sensoriel pour un spectateur - Cie Gravitaire I Photomaton décalé - Maxime Bruchet I

Marionnette Dj - Cie Viktor French I Show hip hop - Cie Oui madame I Electro poétique - Noé Lémac I

Hip hop électro ménager avec Big Caddyman - Cie Marc Prépus * I Electro rock’n’roll - Bisous mamie I

Dj Tatie cardie + show drag queen Mix traphiphoptralalalilaélectroblabla de meufs à 99,9%.

Entrée gratuite, sans réservation.