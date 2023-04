Playmobil© envahit la salle des fêtes de Châtenoy le Royal le week-end du 15 et 16 avril 2023

Pour faire vivre et surtout apporter les subsides nécessaires à son bon fonctionnement. l’ASCR football de Châtenoy-le-Royal organise une belle animation autour du concept Playmobil© avec une exposition-vente.

Des passionnés venus de diverses régions de France et de Bourgogne font partager leurs collections dans tous les thèmes imaginables, allant de la reconstitution historique, la performance architecturale, les scène de la vie quotidienne (campagne, villes, aéroport, gares, etc) ou même des tableaux fantastiques, féériques ou imaginaires. Pour exemple la reconstitution de la Bataille d’Alésia; la vie de Robin des Bois; au pays du Far West américain, pour ne citer que quelques scènes présentées. Des sujets qui sont choisis pour une narration pédagogique, en utilisant toute la collection Playmobil et installés sur des plans de 4 à 16 m2.

Le public de ce type d’exposition brasse tous les âges, essentiellement familial, les enfants bien sûr, qui auront un vaste stand aire de jeu à leur disposition, mais également les parents et les grands-parents qui prennent aussi plaisir au retrouver des jouets de leur enfance.

Conjointement, des stands de vente proposent des boites neuves et d'occasion, des modèles de collection ou exclusifs, des nouveautés pas encore sortie en France, des personnages à l'unité et même des pièces détachées pour compléter sa collection. Une tombola présentée par l’ASCR permettra de gagner entre autres de magnifiques lots Playmobil©

JC Reynaud

Infos pratique

Entrée 2€ pour les adultes, Gratuit pour les moins de 12 ans

le samedi 15 avril de 10h à 18h- le dimanche 16 avril 2023 de 10h à 17h

Gymnase Alain Colas - Av. Georges Brassens à Chatenoy le Royal

Buvette et petite restauration gérée par l’ASCR