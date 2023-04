Trois Concerts de « Musique tchèque » par l’EVB les 5, 6 et 7 mai 2023

L’Ensemble Vocal de Bourgogne réunit Antonin Dvorak, Léos Janacek et Josef Suk dans son programme « Musique Tchèque à l’Aube du XXème siècle. »

En ce début de XXème siècle, Dvorak ainsi que son élève et ami Léos Janacek et son gendre Josef Suk conscients de la richesse du patrimoine culturel slave ont composé des chansons sur des thèmes de musiques populaires tchèques et moraves. Dvorak qui a perdu plusieurs de ses filles, partage aussi avec Suk l’épreuve du deuil de leurs femmes respectives.

Les compositions expriment la douleur, évoquent la vie des femmes entre mélancolie et joies dans dmusiques profanes ou sacrées pour chœurs mixtes, chœur d’hommes ou de femmes, alternant avec des pièces pour piano de Dvorak.

Sous la direction du jeune et talentueux chef de chœur Jean-Charles Dunand et accompagné de Patrick Xolin et Angélique Neau au piano l’Ensemble Vocal de Bourgogne sera heureux de vous retrouver pour une immersion dans l’Ame slave, à travers une musique dramatique ou joyeuse.

Vendredi 5 mai 2023 à 20h30 à la Cathédrale de Chalon sur saône

Samedi 6 mai à 2023 à 0h30l à Basilique Notre-Dame de Beaune

Dimanche 7 mai 2023 à 17h à l’Abbaye Saint-Philibert de Tournus

JC Reynaud



Billetterie : Sur « Billetweb » ou à l’entrée des concerts

15€, étudiants et chômeurs 10€, gratuit pour les moins de 12 ans