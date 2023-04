Robert Baldan et Angelo Barletta céramistes exposent leurs œuvres à l’Atelier Galerie Mosaicco

Le clin d’œil info-chalon !

Jeudi 27 avril, à partir de 18 heures avait lieu le vernissage des expositions de Robert Baldan et Angelo Barletta à l’Atelier Galerie Mosaicco situé 21 rue Pasteur à Chalon-sur-Saône deux céramistes de talent.

Sur place Angelo le propriétaire des lieux confiait à info-chalon : Je connais Robert depuis longtemps, je connais aussi son travail de céramiste que j’admire et j’avais envie de montrer au public chalonnais et grand chalonnais ses œuvres. Robert expose donc 19 œuvres et moi 12. Cette exposition sera présente dans mon atelier galerie pendant 3 mois et visible jusqu’à la fin de Chalon Dans la Rue, tous les après-midi du mercredi au samedi ! ».

Une exposition à voir impérativement !

J.P.B