Changement de propriétaire : Franck Billet devient le nouveau patron du bar le ‘Comédien’, rue aux Fèvres

Un accueil chaleureux et dynamique vous attend !

Depuis le 21 avril, le bar à l’enseigne « Le Comédien », situé 35 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, a changé de propriétaire. C’est désormais Franck billet, sa fille Danaë et son cousin Sébastien en salle qui sauront vous recevoir dans une très grande convivialité.

Un établissement qui a subi de la part du propriétaire de nombreuses rénovations et qui propose à sa clientèle un nouvel espace aménagé, une nouvelle terrasse et une nouvelle brasserie avec plus de bières sur la carte.

L’établissement a gardé tous les jeux de la Françaises des Jeux mais ne fait plus PMU est désormais ouvert du mardi au dimanche.

J.P.B