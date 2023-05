Handibasket : Retour sur l'Eurocup 3 au Colisée

Vendredi 28 avril 2023, débutaient deux journées de manche préliminaire de qualification à l'Eurocup, au Colisée. Plus de détails avec Info Chalon.

Outre l'Élan Chalon, le Colisée recevait les Roller Bulls (Belgique), Majd Al Krum (Israël), et les Volpi Rosse (Italie) les vendredi 28 et samedi 29 avril 2023, deux journées de manche préliminaire de qualification à l'Eurocup, la grande compétition européenne d'handibasket.

Pour ce faire, la Fédération Internationale de Basketball en Fauteuil Roulant (IWBF), organisme équivalent à la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) pour le basket fauteuil, avait délégué trois représentants pour superviser la compétition de même que cinq arbitres qui ont officié sur les huit rencontres au programme, à savoir Léonidas Prattos (Grèce), Marton Czupihun (Hongrie), Denis Quinfra (France), Christophe Girouble (Belgique) et Doris Kosmanned (Pays Bas), qui étaient logés à l'Hôtel Le Dracy.

• Match 1, vendredi 28 avril, 9 heures, Annexe : Roller Bulls (Belgique) vs Majd Al Krum (Israël)

Les Belges ont pris l'avantage grâce à un jeu intérieur particulièrement productif dès l'entame du match. En dépit de la réussite de Mary Silbermann, la meilleure marqueuse (12 pts), les Israéliens ont buté sur la bonne défense des Roller Bulls. Le match s'est terminé à la mi-temps sur le score de 40 à 25.

Piquée au vif, l'équipe de Majd al Krum a repris du poil de la bête en grignotant un peu de son retard en début de troisième quart-temps sans pouvoir revenir au score, grâce notamment à l'attaque assez adroite de David Offermann et Terence Edja Wato.

Cahin-caha, les Israéliens sont revenus au score grâce à des largesses concédées par la défense belge à 12 points. Cependant, espoir douché suite à une remise à niveau du coach belge; les Roller Bulls l'emporteront sur le score de 72 à 54.

• Match 2, vendredi 28 avril, 11 heures, Annexe : Élan Chalon (France) vs Volpi Rosse (Italie)

C'est galvanisés par un public ô combien enthousiaste que les Chalonnais sont rentrés dans le match avec un 4/0 de bon augure. Mais c'était sans compter sur les Italiens qui, grâce à une solide défense, pour égaliser et prendre les devants 10/4, 10/6,10/8 avant qu'un panier à trois points de Musbahu Shittu redonne vie aux locaux. 11/13 à la fin du premier quart.

Toutefois l'espoir suscité était de courte durée pour les Chalonnais, constamment repoussés en attaque, la domination transalpine se faisant de plus en plus évidente, En dépit d'une solide défense italienne, les joueurs de Sandra Cléaux ont réduit à l'écart de 9 points (26/33).

En seconde mi-temps hélas, l'écart entre les deux équipes se creuse inexorablement, laissant Chalon exsangue. Un match qui s'est terminé sur un score sans appel : 43 à 80 en faveur des Volpi Rosse.

• Match 3, vendredi 28 avril, 15 heures 45, Big Room : Élan Chalon (France) vs Majd Al Krum (Israël)

L'objectif pour les Chalonnais comme pour les Israélien était le même : faire oublier leur défaite du matin pour revenir dans la course.

Malgré le danger que constitue Mary Silbermann qui reste la meilleure marqueuse israélien, les Chalonnais sont bel et bien rentrés dans le match avec un 11/0 dans le second quart qui ne laisse planer aucun doute sur la volonté des locaux de remporter le match.

La seconde mi-temps a commencé sur la même tendance avec des Chalonnais au sommet de leur art. L'écart a continué à se creuser pour atteindre 26 points à la fin du troisième quart, 27, le maximum à une minute de la fin et 24 au final. Le match s'est terminé sur une victoire des Chalonnais sur le score de 72 à 48.

• Match 4, vendredi 28 avril, 18 heures, Big Room : Volpi Rosse (Italie) vs Roller Bulls (Belgique)

Après avoir vaincu l'Élan Chalon ce matin, les Italiens n'avaient qu'un seul but : s'assurer une victoire face aux Belges pour arriver en finale.

Après quelques minutes d'un intense chassé-croisé, les Volpi Rosse n'ont finalement obtenu qu'un tout petit écart à la fin du premier quart (20/13).

Rien qui suffise à endiguer leur inévitable ascension, et ce en dépit d'une courageuse défense belge, terminant à la pause sur une avance de 14 points à la pause, grâce notamment à l'international brésilien Santos Da Silva, auteur lui seul de 17 points (42/36).

Mais c'était sans compter sur la détermination des Roller Bulls qui avaient pas dit leus derniers mots. Décidés à tenir la dragée haute à leur adversaire transalpin, les Boyaux-rouges dans un fantastique baroud d'honneur sont finalement revenus pour finir à jeu égal dans le troisième quart (13/13) pour être menés de 16 points à l'entame du dernier acte. Le match se terminant sur une victoire des Italiens 68 à 58.

• Match 5, samedi 29 avril, 8 heures 30, Annexe : Roller Bulls (Belgique) vs Élan Chalon (France)

Aux premières heures de ce deuxième jour de compétition, les locaux et les Belges se sont affrontés pour déterminer qui aurait le privilège d'évoluer en lever de rideau des pros en finale de cette manche d'Eurocup.

La défense chalonnaise étant quasi inexistante, les Belges ont facilement pris la tête pour mener 21 à 15 à la fin du premier quart.

C'est au second quart que les locaux se sont réveillés avec de bien meilleures séquences offensives qui leur ont permis de reprendre l'avantage (15/10) avant de céder devant une défense belge des plus efficaces, au sortir d'un chassé-croisé qui ne manquait pas de piquant, qui a suffit aux Roller Bulls de talonner les Chalonnais (31/30).

Chalon multipliant les pertes de balles et les occasions manquées de scorer, sans oublier la fatigue, le manque de lucidité et surtout un David Offermann en veine, malgré ses fautes, les Belges l'ont emporté sur le score de 62 à 60.

• Match 6, samedi 29 avril, 10 heures 45, Annexe : Majd Al Krum (Israël) vs Volpi Rosse (Italie)

Pas de surprise dans ce dernier match de poule entre Israëliens et Italiens. Ces derniers ont confirmé la même supériorité qu'ils avaient affichée lors des rencontres précédentes en dominant le club de Madj Al Krum sur le score de 75 à 51.

Dès le premier quart-temps, l'écart était déjà fait (13/20), lequel était confirmé dans le second (8/18).

Bien que les Israëliens fournirent une très honnête opposition dans le troisième quart (16/16) et dans le dernier(14/21), la seconde mi-temps ne changea rien à l'affaire, le match s'est terminé sur le score de 75 à 51 pour les Italiens qui affronteront les Belges en finale de cette compétition.

• Match 7, samedi 29 avril, 14 heures 15, Big Room : 3 vs 4

Le match semblait déjà perdu d'avance pour l'Élan Chalon. En effet, outre la fatigue qui se faisait sentir, deux membres de l'équipe n'ont pas pu prendre part à l'entame du match, à savoir Zouhir Boulafa, qui a eu le cou bloqué, et Grygoriy «Grisha» Milyutin, blessé après avoir chuté à l'échauffement.

Son public était inquiet, d'autant plus qu'il a fallu attendre la 6ème minute pour voir les locaux inscrirent leurs premiers points (2/6).

Mais, ayant fait mauvaise fortune bon cœur, l'Élan a pris la mesure de son adversaire, en défendant mieux notamment sur la shooteuse adverse Mary Silbermann. Malgré ce sursaut d'énergie, les locaux manquaient encore cruellement d'efficacité en attaque.

Pourtant grâce à la fameuse «paluche» de Zouhir Boulafa, la mi-temps était atteinte sur un score en faveur des Chalonnais (11/8).

Malheureusement, les locaux n'ont pas su capitaliser sur leur avantage lors du second quart-temps, fait de maladresses et de pertes de balle. Les occasions chalonnaises furent plus nombreuses que celles des Israéliens qui égalisèrent (17/17) à deux minutes de la pause, se permettant même de passer devant (18/19).

Les Chalonnais réalisèrent un bien meilleur quart-temps en début de seconde période, réalisant tour à tour une série à 9/0 et 13/2, et ce grâce à de bonnes séquences défensives, quelques ballons reconquis et une adresse retrouvée.

Le score était de 39 à 31, à l'entame de la dernière longueur, avec des Chalonnais fermement décidés à décrocher la 3ème place de cette compétition, qui terminent le match sur un score de 53 à 41.

• Match 8, samedi 29 avril, 16 heures 15, Big Room : 1 vs 2

Vaincus par les Italiens lors du premier match de poule sur le score de 68 à 58, les Belges savaient que ce match ne serait pas facile, et qui plus est, une finale où aucune des deux équipes n'a l'intention d'offrir la victoire à son adversaire.

Rapidement, les Italiens ont pris l'avantage sans jamais laisser son adversaire sur le carreau, au terme du premier quart (18/13).

Peu à peu, grâce à un jeu bien huilé et très mobile, fait de contre attaques, Da Silva et ses coéquipiers creusaient l’écart dans le second quart pour mener de 20 points à la pause (45/25). Santos Da Silva ayant déjà inscrit 16 points, alors que l'artilleur belge, David Offermann, qui avait fait tant de mal aux Chalonnais n'avait pas passé la barre des 10 points.

En seconde période, rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur transalpin qui accentua son avance laquelle s'afficha à plus de 28 points à la fin du troisième quart.

Le dernier quart-temps ne fit que confirmer ce qui était déjà une évidence depuis le début de la seconde mi-temps, les Volpi Rosse sont les vainqueurs de cette compétition, en remportant le match sur le score de 79 à 43.

Résultat qui permet à Luciano Da Silva (26 points) de prétendre au titre de MVP de cette manche qualificative. Il jouera l'Eurocup en 2024.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati