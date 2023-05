‘Famicity Immobilier’, l’agence immobilière qui privilégie l’échange et l’ accompagnement

‘Aider les gens dans leur transaction pour leur faciliter la vie’, telle est leur devise !

Si vous souhaitez acheter un bien, concernant une maison, un appartement, des locaux commerciaux, du neuf ou de l’ancien, l’agence ‘Famicity Immobilier’, située 15 place de l’hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône , sera présente à vos côtés pour vous donner les meilleurs conseils afin de faciliter vos transactions immobilières.

Couvrant l’ensemble du Grand Chalon et le territoire nord jusqu’à Dijon et sud jusqu’à Mâcon, dans cette agence qui défend des valeurs comme la famille, l’humain et le partage, Serge, Vincent et Franck (le gérant) sauront vous accompagner pour que l’accessit à la propriété désirée se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Publi-information