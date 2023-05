Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023 : premier Salon du Livre Ancien sous les voutes du cloître St Vincent à Chalon sur Saône

Une idée venue en 2018 de l’esprit toujours en ébullition du bouquiniste chalonnais, Christophe Reynaud, librairie Au Gré du Van, rue du Blé, mais aussi vice-président de Chalon Centre Commerces : réaliser un Salon du Livre Ancien. Idée soumise à la municipalité chalonnaise qui proposera à l’association de commerçants les voutes du cloître restauré de la cathédrale St Vincent.

Pour soutenir la logistique d’une telle manifestation culturelle originale et nouvelle sur Chalon sur Saône, la Bibliothèque Municipale de Chalon sur Saône par l’entremise de son directeur Adrien Philippe Moniot.

La crise sanitaire et ses conséquences étant passée par là de 2019 à fin 2021, une remise en route difficile en 2022, c’est donc pour 2023 que le Salon ouvrira ses portes ce samedi 6 et dimanche 7 mai de 10h à 18h

Qu’appelle-t-on un livre Ancien ?

Par définition, dans le métier des professionnels du Livre, un livre Ancien est tout livre antérieur à 1851. Mais il est aussi admis aujourd’hui des livres édités il y a plus de 100 ans.

Contrairement à ce que l’on peut penser les livres anciens se trouvent à tous les prix et pour toutes les bourses. Pour le libraire chalonnais Christophe Reynaud : « Un livre ancien n’est pas synonime de cherté. De plus nous n’avons pas voulu de thématique spécifique, il y aura des livres du XVIe, XVIIe siècle aux cotés du XIXe et XXe siècle, des BD anciennes, ou des livres sur l’Histoire, la Philosophie, la Médecine, des oeuvres dites « Curiosa » ou encore du Japon et pour les collectionneur des incontournables Tintin et Milou. Certains confrères présenteront également des vieux papiers. Si je peux résumer je lance cet appel au public « Entrez dans la mémoire écrite des Hommes et faites vous plaisir à tous les prix. »

De son coté la Société d’Histoire et d’Archéologie sera présente avec du Régionalisme et deux conférences seront données par la Bibliothèque Municipale sur la conservation des livres, samedi et dimanche à 16h.

Entrée gratuite et par la rue du Cloître uniquement.

J-C Reynaud

Liste des exposants

La librairie Cadiou de Moulins dans l’Allier

la librairie Champion de Le Bouyssou dans le Lot,

la librairie Turchi de Roanne dans la Loire

la librairie Axel Benadi de Broyes ,

la librairie Petit Marc Page de Ciry le Noble,

la librairie Patouillard de Pierre de Bresse,

la librairie La Bonne Pioche de Cuisery,

l'association Livre et Lire de Paray le Monial

la librairie Au Gré du Van de Chalon sur Saône

Elles seront heureuses de vous accueillir et vous parler de leurs ouvrages anciens, parfois rares et curieux et surtout elles auront le plaisir de partager avec vous ce week-end là.