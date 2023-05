Relooking avec Myriam Kah et Céline Kokes : le retour en images avec Info Chalon

Info Chalon vous l’avait annoncé, le 29 avril dernier, Myriam Kah, vendeuse en prêt-à-porter pour la marque Captain Tortue et Céline Kokes, distributrice de la marque cosmétique Younique, organisaient une journée relooking à l’hôtel ibis de Chalon sur Saône.

Le retour en images avec Info Chalon.

Au total, ce sont 22 chanceuses qui sont venues passer un moment auprès des deux spécialistes mode et beauté en ce samedi printanier.

Myriam et son œil expert a tout d’abord donné des conseils mode et en colorimétrie afin que ses clientes puissent faire leur choix parmi la nouvelle collection printemps-été.

« La plupart des clientes n’ont pas conscience de ce qui est adapté à leur corps ou à leur teint. La plupart du temps, elles n’osent pas sortir de leur zone de confort et au final après essayage elles sont conquises ! » a expliqué Myriam à Info Chalon.

Ensuite, les clientes ont pu passer entre les mains expertes de Céline pour un maquillage adapté à leur visage, leurs envies et leur look.

« Le but de cette journée c’est vraiment de prendre le temps, avec chaque cliente, de leur prodiguer des conseils et surtout leur donner ou leur redonner le plaisir de s’habiller et de se maquiller ! » a raconté Céline.

Et on peut dire que le résultat est plus que réussi avec les clichés des avant/après ci-dessous !

Pour remercier leurs clientes, Céline et Myriam organisent un jeu concours : le tirage au sort est prévu le 10 mai prochain au Toqu’art bar, 30 quai Sainte Marie à Chalon-sur-Saône.

La prochaine session de relooking aura lieu le dimanche 14 mai mais celle-ci est déjà annoncée complète !

N’hésitez pas à suivre Myriam et Céline sur les réseaux sociaux afin de ne pas louper la prochaine date :

Facebook Myriam

Facebook Céline

Amandine Cerrone.