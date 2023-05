20 et 21mai 2023, Exposition « Copains Couleurs » à Chatenoy le Royal

Une idée de sortie pour le week-end des 20 et 21 mai 2023 avec la magnifique exposition des travaux picturaux de l’association « Copains Couleurs »

Les adhérents, au féminin comme au masculin, de l’association « Copains Couleurs » de Chatenoy le Royal présentent leurs travaux réalisés au cours de l’année.

Des œuvres sont en partie réalisées en atelier par des artistes confirmés tout comme des artistes débutants attentifs aux conseils des trois personnes intervenantes pour l’acrylique et l’aquarelle. L’utilisation des techniques est variée comme l’aquarelle, l’acrylique, les encres… que ce soit de l’abstrait du figuratif, les œuvres présentées ne manquent pas de susciter la curiosité.

L’exposition présentée est l’aboutissement du travail accompli par des artistes de tous niveaux, dont l’objectif premier est de partager agréablement leur passion. Quelle que soit votre sensibilité ou vos goûts artistiques, ils espèrent procurer au public visiteur un moment de ravissement, juste pour le plaisir des yeux.

Par avance, ils vous remercient de leur rendre visite? Que vous soyez en famille ou accompagnés de d’amis, vous pourrez leur faire part de vos impressions qui seront toujours les bienvenues.

Pour information, les ateliers ont lieu chaque lundi de 14h15 à 16h30 et de 17h00 à 19h15 à la salle d’activités du centre Berlioz de Chatenoy-le-Royal située derrière la bibliothèque. Il est possible de s’y rendre librement pour une visite et ce en toute bonne convivialité.

Pour tous renseignements, contacter Pierre Patenet au 03 85 87 70 76 ou Danielle Wettling au 03 85 87 76 78.

JC Reynaud



Exposition « Copains Couleurs »

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023

Salle Rameau, annexe Salle des Fêtes

Avenue Maurice Ravel

Châtenoy le Royal

Entrée gratuite