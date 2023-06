Emballage Laurent SAS désormais International Paper Chalon SAS.

International Paper, dans sa volonté d'uniformiser son identité de marque, annonce un changement majeur concernant son usine implantée à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Connue jusqu'alors sous le nom d'Emballage Laurent SAS, elle est désormais appelée International Paper Chalon SAS.

Fondée en 1937 et ayant rejoint International Paper en 1991, l'usine de Chalon-sur-Saône joue un rôle clé dans l'industrie de l'emballage. Forte de ses 240 salariés, l'usine fournit principalement les secteurs des Vins & Champagnes, du E-commerce & Logistique, de la Beauté Santé et de l’agroalimentaire.

Ayant bénéficié récemment d’investissements importants, l'usine de Chalon-sur-Saône est spécialisée dans la production de solutions d’emballage en carton ondulé imprimé et en découpe à plat ou rotative avec une grande variété de formats et de compositions papier, de caisses à fonds automatiques et découpes collées, dans la production de Casiers Matic pour le marché du vin, ainsi que dans la pose de bande adhésive et d’arrachage pour les emballages notamment liés à l'e-commerce. L’usine est reconnue pour son savoir-faire technique en terme d’impression y compris haute définition et pour ses innovations en terme de solutions ingénieuses d’emballage.

Par ailleurs, International Paper Chalon SAS est certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC®, témoignant de son engagement envers la qualité, l'environnement et la gestion responsable des ressources forestières.

Ce changement de nom de l'usine de Chalon sur-Saône, accompagné de ceux des usines d’Espaly (Haute-Loire) et de Saint-Langis-Lès-Mortagne (Orne), s'inscrit dans la stratégie globale d'International Paper visant à renforcer son identité de marque pour conforter sa présence en France et consolider sa position parmi les leaders mondiaux de l'emballage et de pâte à papier. Cette démarche traduit la volonté du groupe de continuer à fournir des solutions d'emballage de haute qualité à ses clients, adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur.