Un nouveau défibrillateur automanique installé à l’Usinerie !

L’Usinerie Partners agit pour renforcer ses actions de premiers secours à l'Usinerie.

L’Usinerie Partners a profité de l’installation de son défibrillateur automatique pour former ses collaborateurs à l’utilisation de ce nouvel équipement permettant également au personnel du CNAM et des Arts et Métiers, demeurant au sein de l’Usinerie, de bénéficier de ce temps de sensibilisation et de pratique.

« En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte… Disposer d’un défibrillateur à proximité, c’est augmenter les chances de survie des victimes ». C’est ce qu’a rappelé Fabrice Chevillard, de la société Matecir Defibril, mais également formateur sauveteur que l’ensemble des participants remercient pour sa pédagogie et son efficacité.

© L’Usinerie Partners