Concert DISCO au Casino de Santenay, soirée magique et gratuite en plein air !

« Mamma Mia », ça vous rappelle quelque chose ? Le groupe ABBA ! Samedi 8 juillet, à partir de 21 h, le Casino de Santenay organise un grand concert gratuit pour l’ouverture de la période estivale. Soyez prêts à chanter, danser et revivre les légendaires années disco avec le groupe Abba For Ever, dans une mise en scène époustouflante !