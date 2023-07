Raphaël va représenter le Chalonnais à The Voice Kids

Ce mardi 25 juillet 2023, le jeune Raphaël va représenter le Chalonnais dans l'émission TF1, The Voice Kids. Il pourra retrouver parmi les membres du jury Slimane, Kendji Girac, Patrick Fiori et Nolwenn Leroy. Parviendra-t-il à les convaincre ? Plus de détails avec Info Chalon.