Le grand final d’Augustodunum à ne pas manquer ce soir

r Pour cette dernière de la saison de son spectacle « Les Portes du Temps », Augustodunum vous propose un voyage féérique à travers le temps afin de découvrir l’histoire d’Autun et de la Bourgogne sur plus de 1500 ans. Venez franchir les portes du temps en plongeant dans les souvenirs de Guigone de Salin, épouse de Nicolas Rolin et découvrir l’histoire poignante de notre belle Bourgogne à travers ses plus beaux trésors. Vous serez plongés dans des moments incroyables comme un fabuleux tournoi de cavalerie, la construction de la cathédrale d’Autun et les grands jeux romains ; tout cela emporté dans des effets spéciaux et pyrotechniques.

Pour faire ce voyage, nous vous invitons dans un lieu d’exception, le théâtre romain, vestige de notre histoire. Venez- vous asseoir là où vos ancêtres se sont assis avant vous et vous imprégner d’une partie de leur histoire ! Réservations et renseignements sur www.augustodunum.fr ou directement sur place à partir de 20h.