Conférence de presse de présentation de l'opération «Mon Sang Pour Les Autres»

Le vendredi 15 septembre après-midi, dans la salle du Conseil municipal, aura lieu la 2ème collecte de sang de l'année, dénommée «Mon Sang Pour Les Autres», organisée à Chalon-sur-Saône par les Clubs Rotary (Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent), Inner Wheel et l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles en partenariat avec l'Établissement Français du Sang (EFS).

Depuis deux ans, ce sont deux collectes annuelles qui sont organisées et proposées à tous ceux qui souhaitent participer à la sauvegarde de la vie (cette année mai et septembre 2023).

Un temps fort est prévu le 15 septembre à 18h30 : à cette occasion, le 500 000ème donneur sera désigné.

Pour ce faire, après le mot d'accueil de Bruno Legourd, le premier adjoint au maire et adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Claude Menela et Audrey Delaunoy du Rotary et à nouveau le premier adjoint au maire ont pris la parole.

Chaque année, en France, plus d'un million de malades sont soignés grâce au don du sang. C'est ce constat qui a suscité, dès 1998 à Toulouse, le lancement par le Rotary de l'opération MSPLA, plus grande collecte de sang en Europe. Depuis, près de 500 000 donneurs ont été accueillis par les très nombreux bénévoles Rotariens et Inner Wheel en partenariat avec l’EFS dans plus de 120 villes en France et en Afrique francophone.

À Chalon-sur-Saône, la première collecte sous cette forme a vu le jour en 2017. Depuis lors, ce sont près de 900 donneurs qui se sont présentés dont 25% de nouveaux donneurs.

Ils ont été accueillis en partenariat entre l'EFS et l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Chalon.

Un maximum de personnes est attendu sur la collecte le vendredi 15 septembre, de 13 heures à 18 heures, dans la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville pour un moment solidaire !

N'hésitez pas à inviter votre entourage à y participer, c'est plus agréable d’y aller à plusieurs et ça fera peut-être découvrir le don de sang à des proches qui n'auraient pas encore passer le cap du premier don.

Si vous n'avez jamais donné, c'est vraiment le moment de le faire. Le prélèvement en lui-même dure 7 à 10 minutes et vous verrez à quel point c’est gratifiant d'aider à sauver des vies.

Chaque jour, plus de 600 dons sont nécessaires dans la région pour répondre aux besoins des malades. Après la période estivale, les stocks de produits sanguins se fragilisent et l'opération Mon Sang Pour Les Autres tombe à pic pour sensibiliser les habitants de l'agglomération Chalonnaise à l'importance de ce geste solidaire.

La prise de rendez-vous (90 RDV ouverts) s'effectue via le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

(Photos gracieusement fournies par Christelle Ferreira)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati