VIVA FACTORY - Ce samedi à 11H Place de Beaune... une conférence gratuite à suivre

A l’occasion de Viva Factory, rendez-vous de l’industrie du Grand Chalon, Aurélien Gohier retrace une partie de l’histoire de sa famille, et notamment celle de son grand-père Lucien. Il nous plonge dans une compréhension très intime et illustrée de la façon dont les secteurs de l’industrie impactent nos vies au quotidien.

Aurélien Gohier est un consultant, podcasteur passionné de l’industrie.

Il est le fondateur d’#Industry4Good, média indépendant proposant un regard candide et documenté sur une industrie qui prend(rait) en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et humains.

Il est le cofondateur de #Circular4Good, communauté de dirigeants industriels, chercheurs, experts, scientifiques qui « font le pari d’une nouvelle économie, plus frugale en ressources et plus résiliente face aux chocs, tournée vers l’usage, pourvoyeuse d’emplois locaux et qui, de fait, installe des modes de production décarbonés et économes en énergie, en eau, en matières, etc. »

Il est aussi le directeur de la communication OPEO. Ce groupement de consultants auprès des industriels partagent une passion pour l’industrie et sa dimension humaine.

Leur ambition est d’accompagner les industriels dans leur écosystème à devenir leaders sur leurs marchés, et de promouvoir une industrie compétitive, durable, humaine et résiliente.