Gagnez vos places avec info-chalon pour la pièce ‘The Bacchae' programmée par l’Espace des Arts

Pour gagner vos places, il vous suffit d'envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse et numéro de tél.) à l'adresse suivante : aude.girod@espace-des-arts.com et préciser votre préférence : représentation du jeudi à 20h ou de vendredi à 20h.

Les places gagnées (1 fois, 2 places pour chaque représentation ; ainsi vous pourrez venir accompagnés) seront attribuées aux deux premiers messages reçus*. Le Service Communication de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône se mettra directement en relation avec les deux gagnants.

A vous de jouer !

* au premier message demandant pour la représentation du jeudi et au premier message reçu pour la représentation du vendredi.

Pour en savoir plus :

« La pièce s’ouvre sur un monde futuriste, où règne le politiquement correct, où chacun se voit accoler une étiquette de genre étouffante, le tout sous couvert de liberté d’expression. Un météore appelé Dionysos (en référence au dieu du vin, du plaisir et de la danse) doit entrer en collision avec la Terre pour la détruire. Mais, en arrivant à Thèbes, il réveille la dimension sauvage des habitants qui provoque, séduit et excite, entraînant toutes et tous dans un tourbillon d’ambiguïtés et de désirs de tous genres.

En s’emparant de la célèbre tragédie grecque Les Bacchantes, Elli Papakonstantinou s’inspire du concept de « queer » pour signer une réalisation hybride d’un genre nouveau, où s’entrelacent théâtre, opéra et danse, grec, allemand, anglais et français. Un dispositif interactif enregistre en outre les vibrations des danseurs et danseuses afin de transformer le mouvement corporel en instrument de musique, symbolisant le pouls du cosmos. Une représentation contemporaine, hallucinante et percutante. »