Israël/Gaza - Franchement on s'en "tape" de ce qu'en pense La France Insoumise !

Chaque jour qui passe est sujet à une nouvelle polémique médiatico-politicienne. Et avec les événements du week-end en Israël, qu'est ce qu'il en ressort en France ? Une énième polémique politico-médiatique autour de ce qu'ont dit ou pas dit les représentants de la France Insoumise. Comme si les milliers de vie disparues en une fraction de minutes devaient se résumer à cela. Quel pitoyable état de la vitalité démocratique de notre pays mais aussi celui de nos rédactions parisiennes, qui surfent sur du velours à vouloir sans cesse envenimer une polémique dont les 3/4 des gens se "foutent".

Elisabeth Borne qui fustige la non-condamnation de LFI, Mathilde Panot qui s'enferme dans des postures détestables, un sénateur LR anonyme qui veut se créer une identité nationale et qui profite de la polémique pour demander la dissolution de la France Insoumise, les députés de la majorité qui pointent les propos de l'extrême gauche, Marine Le Pen qui s'emporte à l'Assemblée Nationale face à l'indignation à géométrie variable. Tout cela est puant et détestable... Un crime a été commis et il est profondément condamnable mais ces querelles politiques sur fonds médiatique donnent envie de vomir. Encore une occasion râtée de changer la donne pour le futur de nos enfants !

L.G