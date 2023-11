ELAN CHALON - Meaux en basket fauteuil et Boulogne/Levallois chez les Pros.. Chez les uns et les autres, le droit à la contre-performance n'est pas autorisé ce samedi

Le Colisée va vibrer ce samedi après-midi avec deux affiches. En basket fauteuil comme chez les Pros, le droit à l'erreur n'est pas permis. Après deux défaites consécutives chez les uns comme chez les autres, l'heure de la relance est à inscrire sportivement. En accueillant Meaux, qui pointe à la 7e place du classement en basket fauteuil, l'Elan Chalon ne devra pas faiblir. Le résultat contre les Hurricanes 92 il y a une quinzaine de jours est à oublier au plus vite. Sandra Cléaux aura sans aucun doute prévenu ses joueurs qu'ils devront mouiller le maillot et mettre plus d'agressivité dans leur jeu pour espérer tirer un trait sur cette petite série de défaites.

Du côté des Pros en BetClic Elite, c'est la lanterne rouge du classement national qui vient ce samedi soir au Colisée. Une salle qui jouera quasi à guichets fermés à 18H30. Mais là encore, le piège d'un match considéré comme acquis sur le papier pourrait bien être fatal. Le droit à l'erreur n'est guère permis pour les Rouge et Blanc devant son public. 8 matchs joués et 8 matchs perdus pour Boulogne/Levallois, c'est dire que les Nordistes viennent avec l'envie ce samedi. A nous de répondre efficacement ce samedi !