Le 9 décembre prochain, Lans, Chatenoy-en-Bresse, Saint-Marcel, Épervans et Oslon s’unissent pour la bonne cause et vous donnent rendez-vous pour leur téléthon des cinq communes.

Cette année, ce sont les lanniaux qui accueillent l’événement :

Rendez-vous le 9 décembre à 16h30 pour l’ouverture officielle de l’événement.

À 17h30, aura lieu le départ de la marche organisée par les 5 communes, une boucle de 7 kilomètres au sein de la commune de Lans.

À 19h, Arcadanse sera présente pour une animation musicale.

Puis à partir de 20h, les organisateurs vous proposent un repas chaud animé par la Troupe des Poupoupidous.

(Tarifs et modalités ci-dessous)

Autour de ce grand événement, les communes de la paroisse se mobiliseront tout le week-end.

Le vendredi, les pompiers de l’amicale CPI de Saint-Marcel organisent une vente de pizzas à récupérer à la boulangerie La Farinée.

À Chatenoy-en-Bresse, les écoles vendront des biscuits tandis que l’amicale des amis de l’école s’est engagé à reverser 1€ par sapin vendu lors de sa vente annuelle organisée le 2 décembre.

Les Oslonnais organiseront, quant à eux, une vente de boudin et pâté de campagne et des dons sont prévus par les associations Ambiances et Loisirs et L’amicale de Pétanque.

Du côté d’Épervans, on retrouve un planning du samedi bien rempli avec notamment la vente et dégustation d’huîtres par le club de football, de vin chaud par le foyer rural ou encore la vente de tartiflette par le comité des fêtes.

(Plus d’infos ci-dessous)

Enfin, pour les amateurs de cyclisme, le vélo club de St Marcel organise un brevet vélo de 50 km au départ de Lans, samedi à 13h30.

N’hésitez plus, venez contribuer à ces bonnes actions de solidarité et partager des moments conviviaux pour la bonne cause le 9 décembre prochain sur toutes les communes de la Paroisse !

Amandine Cerrone.